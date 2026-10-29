У жовтні росія втратила рекордну кількість військових від початку війни

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Станом на 29 жовтня втрати російських військ у живій силі за поточний місяць сягнули 49 040 осіб. За даними Генерального штабу ЗСУ, це найвищий місячний показник від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У Генштабі нагадали, що попередній найвищий показник зафіксували ще у грудні 2024 року – 48 670 осіб.

Середньодобові втрати ворога у жовтні на цей час становлять близько 1 750 осіб.

«Втрати армії РФ стабільно зростають: у лютому 2026 року – 26 090 осіб, у вересні – 46 230, у жовтні (станом на 29 жовтня) – 49 040», – зазначили у Генштабі.

Це важливо, тому що темпи втрат ворога перевищують його здатність поповнювати свої підрозділи і кожен місяць війни коштує армії РФ дедалі дорожче, підкреслили військові.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

Генштаб оновив дані про втрати Росії у війні проти України на 29 жовтня.

Раніше Генштаб повідомив про 181 бойове зіткнення за добу, найбільше атак — на Покровському напрямку.

Карта бойових дій в Україні на 28 жовтня 2026 року та найгарячіші напрямки.

Військовослужбовці 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» реалізують підземну спецоперацію «Велес» на Купʼянському напрямку, просунувшись углиб території на понад 15 кілометрів. Про перші результати дій Президентові України Володимиру Зеленському 27 жовтня доповіли командувачі Михайло Драпатий, Ігор Оболєнський та Павло Паліса.

Підрозділи Сил оборони України протягом 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня завдали успішних ударів по військових об'єктах російських окупантів у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, уражено склади боєприпасів армії рф у районах населених пунктів Дякове на Луганщині та Огороднє на Донеччині, що суттєво зменшує вогневі можливості противника на фронті.

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