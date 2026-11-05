У жовтні українські дрони скасували понад 30 тисяч авіарейсів в Росії
У жовтні 2026 року в Росії затримали або скасували майже 34 тисячі авіарейсів із 69,2 тисячі запланованих. Основною причиною стали регулярні обмеження роботи аеропортів через загрозу атак безпілотників.
Протягом місяця російські повітряні гавані майже 500 разів призупиняли або обмежували роботу. Найбільше від цих заходів постраждав московський авіаційний вузол.
За оприлюдненими даними, за розкладом виконали лише 35,5 тис. рейсів, або 51,3% від загальної кількості. Ще 30,7 тис. рейсів (44,4%) затримали, а приблизно 3 тис. (4,4%) скасували.
Таким чином, майже кожен другий авіарейс у Росії протягом жовтня відбувся із затримкою або взагалі не був виконаний.
Упродовж місяця російські аеропорти 495 разів запроваджували тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків. Такі заходи торкнулися 49 аеропортів країни.
Сумарна тривалість обмежень становила 2092 аеропорто-години. Цей показник відображає загальний час простою всіх аеропортів, а не тривалість єдиного періоду зупинки авіасполучення.
Порівняно з вереснем кількість запроваджених обмежень зросла на 27%, а їхня загальна тривалість — на 16%.
Найбільше проблем виникло в московському авіавузлі. У чотирьох столичних аеропортах протягом жовтня 82 рази обмежували польоти, а сумарна тривалість таких заходів сягнула 262 годин.
Це найвищий показник для московських аеропортів із початку 2025 року.
Регулярні обмеження повітряного руху стали одним із наслідків атак безпілотників на території Росії. Через загрозу дронів авіаційна влада змушена тимчасово зупиняти польоти, що призводить до затримок, скасувань рейсів і порушення розкладу авіакомпаній.
Про це повідомляється із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.
Росія обмежила польоти в усіх аеропортах московського авіавузла.
Відео: Усі чотири аеропорти Москви зупинили прийом рейсів через атаку дронів.