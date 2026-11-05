У жовтні українські дрони скасували понад 30 тисяч авіарейсів в Росії

У жовтні 2026 року в Росії затримали або скасували майже 34 тисячі авіарейсів із 69,2 тисячі запланованих. Основною причиною стали регулярні обмеження роботи аеропортів через загрозу атак безпілотників.

Протягом місяця російські повітряні гавані майже 500 разів призупиняли або обмежували роботу. Найбільше від цих заходів постраждав московський авіаційний вузол.

За оприлюдненими даними, за розкладом виконали лише 35,5 тис. рейсів, або 51,3% від загальної кількості. Ще 30,7 тис. рейсів (44,4%) затримали, а приблизно 3 тис. (4,4%) скасували.

Таким чином, майже кожен другий авіарейс у Росії протягом жовтня відбувся із затримкою або взагалі не був виконаний.

Упродовж місяця російські аеропорти 495 разів запроваджували тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків. Такі заходи торкнулися 49 аеропортів країни.

Сумарна тривалість обмежень становила 2092 аеропорто-години. Цей показник відображає загальний час простою всіх аеропортів, а не тривалість єдиного періоду зупинки авіасполучення.