У жовтні 2026 року внаслідок російських атак в Україні загинули 534 цивільні людини, серед яких 16 дітей, а ще майже три тисячі мирних мешканців зазнали поранень. Такі дані озвучив міністр оборони України Євгеній Хмара під час виступу на 72-й щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні.

За словами очільника оборонного відомства, упродовж місяця російські війська також уразили 17 лікарень, 39 шкіл, близько 500 багатоквартирних і майже дві тисячі приватних житлових будинків, а також 19 музеїв та об’єктів історичної й культурної спадщини.

Джерело: Укрінформ.

Нагадаємо, Франція вимагала термінового засідання Радбезу ООН після російського удару по Києву.

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ООН назвала удар по школі в Комишувасі однією з найсмертоносніших атак на цивільних.

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