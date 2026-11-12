У Златополі на Харківщині від ракет Бандероль постраждали двоє людей

0:00 / 0:00

Російські війська, за попередньою інформацією, завдали удару двома ракетами S-8000 (типу «Бандероль») по місту Златопіль у Харківській області. Зафіксовано влучання по цивільному підприємству, розташованому поблизу житлової забудови.

Внаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних — чоловік 1938 року народження та дитина 2015 року народження. Підприємство зазнало значних руйнувань, на його території виникла пожежа. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька приватних домоволодінь і знищено вогнем декілька автомобілів.

Джерело: Міський голова Златополя Микола Бакшеєв у своєму телеграм-каналі.

Російські війська 4 листопада завдали удару двома безпілотниками по цивільному підприємству у Златополі Харківської області. Внаслідок атаки знищено частину продукції, пошкоджено виробниче обладнання та складські приміщення, виникла масштабна пожежа.

В одному з населених пунктів Вінницької області внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю Центру обслуговування платників податків.

Читай нас у