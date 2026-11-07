У ЗСУ не фіксують ознак підготовки РФ до масштабного прориву на Харків

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В Угрупованні об’єднаних сил наразі не бачать підготовки російських військ до масштабного наступу на Харків. Зокрема, військові не фіксують ознак того, що окупанти готуються до масованого прориву на цьому напрямку.

Про це речник Угруповання об’єднаних сил, підполковник Віктор Трегубов повідомив у телеефірі, відповідаючи на питання, чи фіксують вони підготовку з боку окупантів до якихось дій, коли стане дуже сніжно.

«Наразі ні. Перед росіянами стоїть завдання створювати зону контролю у близькому прикордонні, а це все ж таки не про якийсь великий прорив, це про постійний тиск. І до постійного тиску вони і вдаються. А сказати, що ми бачимо якусь підготовку до чогось масового там, прориву, я не знаю, на Харків — ні. Абсолютно точно ні, бо ми бачимо пересування російських військ, ми бачимо їхні накопичення. Але, тим не менш, зберігається тиск у безпосередньо прикордонних і прифронтових районах, що фактично одне і те ж», — сказав він.

Трегубов акцентував увагу на тому, що «великі прориви» не є першим пріоритетом росіян.

«Тиск на ній зберігається (наша зона відповідальності), але тим не менш… про якісь великі прориви… По-перше, а куди? По-друге, і завдання таке зараз перед росіянами не стоїть», — сказав речник Угруповання об’єднаних сил.

Відповідаючи на питання, чи є зміни у прикордонні – наприклад, на Вовчанському напрямку, у тому числі щодо Вовчанських Хуторів та Малої Вовчої, він сказав, що там є спроби тиску із різних боків від Вовчанських хуторів - і справа, і зліва, і зі сходу, і з заходу.

«… Єдине, що у росіян взагалі вдавалося, це розширити зону контролю останнім часом поблизу Граніва. Там у них був такий ривок, але це ривок у близькому прикордонні. Це просто смуга у близькому прикордонні, фактично на російському кордоні», — заявив Трегубов, передає Укрінформ.

За минулу добу ЗСУ ліквідували на фронті 2 280 російських окупантів.

Нагадаємо, що станом на 22:00 6 листопада на фронті відбулося 180 бойових зіткнень. Російські війська завдали 53 авіаудари, скинули 170 керованих авіабомб і використали понад 3,6 тисячі дронів-камікадзе.

Днями оператори підрозділу SHADOW PACK 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України за підтримки екіпажів безпілотних літальних апаратів провели успішну операцію із зачистки російських позицій безпосередньо на території рф.

ЗСУ просунулися на Сумщині та Донеччині й зірвали наступи росіян, — ISW

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