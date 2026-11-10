Учасники зустрічі в Абу-Дабі назвали умови майбутньої мирної угоди щодо України

0:00 / 0:00

Представники Європейського Союзу, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України, США та НАТО під час зустрічі в Абу-Дабі наголосили, що будь-які майбутні мирні домовленості мають поважати суверенітет і територіальну цілісність України, а також її право самостійно ухвалювати рішення. Крім того, угода повинна передбачати надійні гарантії безпеки для нашої держави.

«Напередодні майбутніх тристоронніх обговорень за участю Росії представники європейських партнерів, України та США зустрілися, щоб продовжити тісну координацію зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні та створення умов для тривалого миру, зокрема шляхом підтримки дієвих гарантій безпеки як складової будь-якого врегулювання», — зазначається в заяві.

У Єврокомісії підкреслили, що переговори відбулися в дусі співпраці між європейськими партнерами, Україною та Сполученими Штатами. Такий формат відображає спільні цілі сторін, постійні консультації та їхню відданість євроатлантичній безпеці.

«Учасники наголосили, що будь-які майбутні домовленості повинні поважати суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України у прийнятті рішень, а також забезпечувати надійні гарантії безпеки для України», — зазначили в Європейській комісії.

Там додали, що спільна мета полягає у створенні практичної та взаємодоповнювальної системи безпеки, яка посилить довгострокову захищеність України та сформує необхідну довіру для досягнення переговорного врегулювання.

Окрім головного завдання — досягнення тривалого миру в Україні, — учасники зустрічі розглянули можливості використання наявних європейських інституцій та угод у сфері безпеки після завершення війни.

Також сторони визнали важливість розв'язання безпекових питань у повоєнний період і зменшення ризиків виникнення нових конфліктів.

«Вони обговорили шляхи створення ефективних механізмів управління ризиками та запобігання небезпечній ескалації, — йдеться в заяві. — Учасники підтвердили свою спільну відданість розбудові міцної повоєнної архітектури європейської безпеки та відповідних домовленостей, а також чітко зазначили, що сильний НАТО залишатиметься ключовим елементом колективної оборони в євроатлантичному просторі».

У Європейській комісії наголосили, що європейські партнери, Україна та США й надалі координуватимуть свої дії протягом усього переговорного процесу.

«Маючи спільну мету — перейти до ширших багатосторонніх обговорень за участю європейських партнерів задля досягнення всеосяжного й тривалого миру», — зазначили в заяві.

Про це йдеться в заяві Європейської комісії за підсумками зустрічі.

Українські представники 10 листопада прибули до Абу-Дабі, де мають відбутися переговори за участю України, США та Росії. Початок зустрічі запланований на 09:50.

Під час першого раунду переговорів в Абу-Дабі США, Україна та європейські партнери узгоджували підходи до припинення війни. Спецпредставник США Стів Віткофф повідомив, що серед ключових тем були гарантії безпеки для України, роль НАТО та майбутня архітектура безпеки в Європі.

Читай нас у