Учаснику захоплення Слов’янська та командиру розвідвзводу так званої ДНР оголосили підозру

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Прокурори Черкаської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру громадянину України, який, за даними слідства, брав участь у захопленні Слов’янська та командував розвідувальним взводом угруповання «ДНР». Йому інкримінують участь у терористичній організації та сприяння її діяльності за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у квітні 2014 року чоловік добровільно вступив до силового блоку так званої «днр» та брав участь у захопленні міста Слов’янськ Донецької області. Під час цих подій він чинив збройний опір правоохоронцям і військовослужбовцям Збройних Сил України.

У грудні 2014 року його призначили командиром розвідувального взводу одного з незаконних збройних формувань. За версією слідства, до грудня 2016 року підозрюваний продовжував брати участь у збройному протистоянні українським силам оборони на території Слов’янська та Миколаївки.

Зокрема, він застосовував вогнепальну зброю проти українських військовослужбовців і броньованої техніки, сприяючи діяльності терористичної організації.

Досудове розслідування здійснюють прокурори Черкаської обласної прокуратури спільно зі співробітниками УСБУ в Черкаській області.

Наразі вживаються заходи для розшуку підозрюваного. Розслідування триває.

Перебування на тимчасово окупованій території не звільняє від відповідальності за вчинені злочини.

Джерело: Черкаська обласна прокуратура

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