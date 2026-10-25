Удар по «Епіцентру» в Полтаві спричинив пожежу, є постраждала

У Полтаві російський безпілотник влучив у будівлю торговельного комплексу «Епіцентр». Після удару там виникла пожежа, а травми отримала 52-річна жінка. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється, на місці триває ліквідація наслідків атаки.

Російські війська атакували Полтаву безпілотником. Дрон влучив у будівлю торговельного комплексу «Епіцентр», після чого там спалахнула пожежа. Спочатку очільник ОВА поінформував про влучання російського безпілотника в торговельний комплекс. На той момент обставини атаки та її наслідки ще з’ясовували.

Згодом Дяківнич повідомив, що внаслідок удару виникла пожежа. За попередніми даними, травми отримала 52-річна жінка. «Попередньо, травми отримала 52-річна жінка», — зазначив начальник Полтавської ОВА. Наразі інформацію про масштаби руйнувань уточнюють. На місці триває ліквідація наслідків російської атаки.

Дані про характер травм постраждалої та стан її здоров’я в повідомленнях обласної військової адміністрації не уточнювали. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у Telegram.

У Полтаві російський безпілотник влучив у будівлю торговельного комплексу. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Інформацію про наслідки удару наразі уточнюють.

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