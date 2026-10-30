Удар по Ізюму: з-під завалів дістали тіла чотирьох загиблих, 14 людей поранені

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В Ізюмі Харківської області внаслідок російського авіаудару загинули четверо цивільних. Рятувальники дістали їхні тіла з-під завалів зруйнованої будівлі. Ще 14 людей отримали поранення.

«Оновлена інформація щодо авіаудару по місту Ізюм. За результатами пошуково-рятувальних робіт на цей час відомо про чотирьох загиблих цивільних осіб», — ідеться в повідомленні міської адміністрації.

Унаслідок удару поранення дістали 14 людей. Постраждалим надають необхідну допомогу.

На місці влучання продовжують працювати аварійно-рятувальні служби. За попередньою інформацією міської адміністрації, під завалами може перебувати ще одна людина.

Рятувальники продовжують пошукові роботи та перевіряють зруйновані конструкції.

Про це повідомила Ізюмська міська військова адміністрація у Телеграмі.

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