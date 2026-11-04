Удар по Комишувасі може стати найсмертоноснішою атакою РФ на цивільних – NYT

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Російська атака на центр видачі гуманітарної допомоги в Комишувасі Запорізької області може стати найсмертоноснішим ударом РФ по мирному населенню за весь час повномасштабної війни. За даними видання, Росія скинула тонни вибухівки на будівлю школи, яка використовувалася як укриття.

У школі, де роздавали продукти та ліки, понеділок вважався днем видачі. Щотижня там збиралися мирні мешканці регіону, які залишалися у своїх будинках. Саме тому після російського удару кількість жертв обчислюється десятками.

Точна кількість загиблих ще встановлюється, оскільки рятувальна операція триває. Як пише видання, вона проводиться короткими підходами, оскільки існує ризик повторення удару – у районі фіксують КАБи та російські дрони.

"Але ця атака вже стала найсмертоноснішою щодо мирного населення в Запорізькій області за майже п’ять років війни і може стати однією з найсмертоносніших у всій країні", – йдеться у статті.

Зазначається, що після першого удару росіяни направили на школу бомби, призначені для нанесення масових руйнувань. Тому бетон не витримав удару.

Що відомо про школу в селищі

Школа у Комишувасі була побудована після початку повномасштабного вторгнення. Там було облаштовано залізобетонний підвал, який використовувався як сховище. Але до того часу, коли школа була готова до занять, ситуація в селищі стала критичною. Хоча лінія фронту істотно не змістилася, дрони тепер могли літати набагато далі, і населений пункт потрапив у зону ураження.

Учні відвідували школу лише кілька місяців, після чого влада евакуювала всіх дітей із цього району. Дорослих також закликали виїхати, але багато хто залишився, зокрема дуже багато людей похилого віку.

Школа слугувала бомбосховищем. Саме тому мирні жителі, рятувальники та поліцейські вирушили туди під загрозою повторного обстрілу. Щонайменше двоє рятувальників і четверо поліцейських, які прибули для надання допомоги пораненим після падіння першої бомби, загинули внаслідок подальшої серії вибухів.

"Росія давно використовує цю тактику, відому як "подвійний удар", для ураження співробітників екстрених служб, які реагують на теракти", – підкреслили автори.

Про це пише The New York Times.



Ізраїль засудив масове вбивство росією цивільних у Комишувасі.

У Комишувасі Запорізької області рятувальники деблокувализ-під завалів тіла 31 людини, яка загинула внаслідок російського авіаудару. Особу 12 загиблих уже встановили.

Російські окупаційні військаоприлюднили відео зафіксованого воєнного злочину — авіаційного удару по загальноосвітній школі в селищі Комишуваха, де в момент атаки місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу. Унаслідок скидання тритонної авіабомби загинули щонайменше 33 людини, п'ятеро дістали поранення, а зниклими безвісти під завалами зруйнованого укриття вважаються ще понад 50 осіб.

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