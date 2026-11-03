Удар по Комишувасі забрав щонайменше 26 життів — The Guardian

У селі Комишуваха Запорізької області України Російська Федерація — держава-агресор — завдала удару по центру розподілу гуманітарної допомоги та розташованому поруч укриттю. Загинули щонайменше 26 людей, повідомляє The Guardian із посиланням на президента Володимира Зеленського та українські екстрені служби.

Серед загиблих — рятувальники та поліцейські

За даними екстрених служб, серед жертв є двоє рятувальників і четверо поліцейських. Ще п’ятеро людей перебували в лікарні, зокрема двоє працівників рятувальної служби.

Президент Володимир Зеленський заявив, що спочатку російські сили скинули авіабомби на будівлю школи, яку використовували як укриття та пункт видачі гуманітарної допомоги. Заняття у школі не проводили через близькість села до лінії фронту.

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Пошуки під завалами ускладнили повторні атаки

За словами Зеленського, перший удар стався, коли люди прибували по гуманітарні пакунки, а другий — по укриттю. Він наголосив, що мешканці, які залишилися в Комишувасі, щотижня збиралися на цьому місці для отримання допомоги.

Увечері рятувальники шукали людей під завалами зруйнованих будівель. Секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко повідомила, що після атаки зниклими безвісти вважалися 27 людей. Військовий посадовець Михайло Семикін зазначив, що рятувальні роботи ускладнювали додаткові атаки російських дронів у районі удару.

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