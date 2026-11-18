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Після української атаки в ніч проти 17 листопада пошкодження мосту можуть вплинути на судноплавство в регіоні. За оцінкою ISW, великі торгові та військові судна можуть втратити можливість проходити Керченською протокою.

Опубліковані 17 листопада знімки з геолокацією демонструють зруйновану прогонову конструкцію автомобільної частини та пошкодження залізничної.

Металева конструкція мосту впала прямо у воду, що, за даними ISW, може ускладнити судноплавство у цьому районі.

Місцевий кримський Telegram-канал повідомив, що обвал конструкції заблокував єдиний глибоководний прохід у протоці. За його твердженням, тепер великі торговельні та військові судна не зможуть проходити цим маршрутом.

Руйнування Кримського мосту може змусити російські війська більше покладатися на сухопутні маршрути між окупованим Кримом та іншими захопленими територіями України. Це, за оцінкою ISW, ускладнить постачання російського угруповання на півдні.

Міст є одним із двох ключових військово-логістичних маршрутів, якими Росія забезпечує свої війська на цьому напрямку. Другий проходить трасою М-14 Ростов-Крим через окуповані Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Кримський міст також мав важливе значення для перевезення до півострова продовольства, товарів і пального з Краснодарського краю. Після попередніх українських ударів російські військові вже скоротили обсяги перевезень через переправу. Зокрема, з 1 листопада рух мостом для важких вантажівок заборонили.

На думку аналітиків, пошкодження мосту ще більше послабить один із ключових маршрутів постачання російських військ у Криму. Це може ускладнити забезпечення підрозділів, які базуються на півострові, та підтримання російської окупації.

Відтак російським військовим доведеться розширювати використання трас М-14 і М-18, яка сполучає Харків з окупованою Ялтою, пише ISW.

Раніше у мережі опублікували відео падіння арки Керченського мосту.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр опублікував зображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з міністром транспорту Дмитром Ядровим невдовзі після атаки безпілотників на Кримський міст, однак не поцікавився наслідками удару. Натомість під час зустрічі в Кремлі обговорювали розвиток транспортної галузі та покращення залізничних перевезень, хоча через атаку поїзди затримувалися на кілька годин.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков уперше прокоментував наслідки атаки на Кримський міст, яка сталася 17 листопада. За його словами, переправу планують відновити.

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