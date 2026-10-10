Удар РФ пошкодив інфраструктуру провайдера TENET в Одесі

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Унаслідок російської атаки в Одесі пошкоджено технологічний комплекс інтернет-провайдера TENET. Через це частина абонентів може мати проблеми з доступом до інтернету та окремих сервісів.

За даними провайдера, удар пошкодив енергогенерувальне обладнання та системи охолодження об’єкта. Через це можливість подальшої роботи технологічного майданчика наразі під питанням.

Фахівці компанії працюють над мінімізацією наслідків атаки та перенаправленням мережевого трафіку. Про подальші зміни ситуації обіцяють повідомляти додатково.

Джерело: TENET

Нагадаємо, що уранці 10 жовтня російські війська атакували безпілотниками західні регіони України. У Львові та Івано-Франківську було чутно вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали повітряну атаку.

На Вінниччині під час повітряної тривоги 9 жовтня пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника з Одещини в напрямку області. Інформації про постраждалих і руйнування наразі немає.

Увечері 9 жовтня війська рф двічі атакували склади логістичної компанії Нова пошта у Дніпровському районі на Дніпропетровщині.

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