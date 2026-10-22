Удари по НПЗ і санкції посилюють фінансові проблеми Роснефти — Bloomberg

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Представники російської нафтової компанії «Роснефть» висловили занепокоєння, що навіть продовження війни проти України ще на кілька місяців може завдати довгострокової шкоди всьому бізнесу компанії. Агентство вважає, що зростання збитків «Роснефти» та російської нафтової галузі загалом пояснює, чому Москва намагається домогтися припинення українських ударів по нафтопереробних заводах.

Фінансовий стан «Роснефти» погіршується: прибутки скорочуються, а боргове навантаження зростає. Про це свідчать розмови з джерелами, обізнаними із ситуацією в компанії, оцінки експертів і документи, які Bloomberg вивчало протягом останніх шести місяців. Вони, зокрема, містять оцінки збитків та плани щодо захисту й ремонту НПЗ.

- «Роснефть» зазнала значних втрат через українську кампанію ударів по нафтопереробних заводах. Компанія управляє 12 НПЗ, на які припадає близько третини всіх потужностей Росії з переробки нафти. За підрахунками Bloomberg, із 15 підтверджених атак безпілотників на російські НПЗ у вересні п’ять припали на об’єкти «Роснефти», які постачають пальне до європейської частини Росії.

- Одним із підприємств, що найбільше постраждали від повторних атак, став Рязанський НПЗ, який забезпечує пальним Москву та сусідні регіони. Після першого удару в травні завод простоював понад половину часу, а під час роботи його завантаженість була значно нижчою за проєктну потужність. Сизранський НПЗ протягом більшої частини останніх шести місяців або взагалі не працював, або використовував менш ніж третину своїх потужностей. Туапсинський НПЗ не працює із квітня, зазначає Bloomberg.

- «Роснефти» вдавалося відновлювати роботу деяких заводів уже за кілька тижнів після атак. Однак після завершення або майже завершення ремонтів підприємства знову потрапляли під удари. Постійне відновлення пошкодженого обладнання створює додаткове навантаження на заводи та збільшує витрати. За словами джерел, обізнаних із ситуацією, представники компанії неофіційно попереджали, що в довгостроковій перспективі підтримувати такі витрати на прийнятному рівні буде неможливо. Через це на деяких підприємствах ремонти навмисно сповільнювали: роботи, які мали тривати кілька днів, розтягували на тижні.

- Спроби захистити підприємства за допомогою морських контейнерів, сіток і сталевих тросів не дали очікуваного результату, пише Bloomberg. Особливо складно відновлювати пошкоджені установки вторинної переробки нафти, зокрема установки каталітичного крекінгу, риформінгу та гідрокрекінгу. Раніше необхідні для них деталі закуповували на Заході, але санкції обмежили доступ до запчастин. Тепер «Роснефть» змушена використовувати російські аналоги та комплектуючі з Китаю. Очікування поставок може тривати місяцями, а деякі деталі не завжди сумісні з наявним обладнанням.

- Фінансові показники компанії також погіршуються. За перше півріччя чистий прибуток «Роснефти» знизився майже на 20% — до 200 млрд рублів, або $2,4 млрд. Наприкінці червня співвідношення чистого боргу до EBITDA — прибутку до вирахування відсотків, податків, амортизації та зносу — зросло до 1,8. За даними Bloomberg, це найвищий рівень більш ніж за п’ять років.

- За фінансовим становищем компанії та масштабами пошкоджень її інфраструктури уважно стежить Катарське інвестиційне управління (QIA), якому належить 18,4% «Роснефти». За словами трьох катарських чиновників, обізнаних із ситуацією, під час війни в Україні дивідендні виплати фонду від цієї інвестиції суттєво скоротилися.

- Ознаки фінансових проблем з’явилися і в Московського кредитного банку (МКБ), який учасники ринку вважають близьким до голови «Роснефти» Ігоря Сєчина. За інформацією Bloomberg, банк зіткнувся з проблемними кредитами на $8 млрд.

Контекст. На тлі збитків російських нафтопереробних підприємств Москва намагається домогтися через президента США Дональда Трампа припинення українських ударів по НПЗ.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

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