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Російські атаки на українські порти та експортні маршрути створюють загрозу глобальній продовольчій безпеці й ставлять під ризик засоби до існування мільйонів людей, зокрема в країнах, залежних від українського аграрного експорту.

За словами очільника МЗС, Кремль продовжує намагатися зірвати постачання української аграрної продукції на світові ринки.

«Кремль знову ставить під загрозу засоби до існування мільйонів людей, зокрема в країнах, які залежать від українського агроекспорту. Україна й надалі робитиме все від неї залежне для забезпечення світових постачань продовольства, попри спроби Росії їх зірвати», – написав Сибіга.

Міністр закордонних справ України подякував Латвії та її президенту Едгарсу Рінкевичсу за головування на засіданні Ради Безпеки ООН. Латвія вперше в історії головує в цьому органі.

Також Андрій Сибіга відзначив участь у засіданні Туреччини, Індії, Єгипту та Філіппін. Він наголосив, що наслідки російської війни проти України виходять далеко за межі європейського континенту.

За словами Сибіги, напередодні зимового періоду Росія продовжує атакувати критичну інфраструктуру України, намагаючись позбавити мільйони українців електроенергії, опалення та водопостачання.

Крім того, глава МЗС України заявив, що перебування Росії на місці постійного члена Ради Безпеки ООН, яке раніше належало Радянському Союзу, є незаконним.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками засідання Ради Безпеки ООН щодо України.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді розвідки та військових щодо безпекової ситуації в Чорному морі й на маршрутах зернового експорту. За підсумками наради визначили додаткові сили та засоби, необхідні для захисту суден і портової інфраструктури. Відповідні завдання отримали українські дипломати та урядовці.

Нагадаємо, Росіяне погоджуєтьсяна проміжну домовленість з Україною щодо Чорного моря без укладення постійної мирної угоди. Туреччина тим часом готує пропозиції для досягнення домовленостей і обговорює їх з українською та російською сторонами.

Російська делегація під час переговорів в Абу-Дабі заявила, що не має повноважень обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення атак на енергетичну інфраструктуру України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в понеділок, 16 листопада, взяв участь у першій сесії Міністерської зустрічі, присвяченої реалізації Чорноморської стратегії Європейського Союзу. Обговорення було зосереджене на міжрегіональному порядку денному у сфері сполученості.

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