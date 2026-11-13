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Цього року Україна завдала вдвічі більше дальніх ударів по території Росії, ніж Росія — по Україні. Основні цілі — військові об’єкти, а також все, що фінансово живить воєнну машину Кремля — нафтопереробна промисловість, логістичні хаби, цифрова інфраструктура.

Упродовж літа російське Міноборони заявило про перехоплення над територією РФ та тимчасово окупованого Криму понад 43 000 українських безпілотників. Для порівняння — за аналогічний період 2025 року згадували лише 7700 дронів. Українське командування не називає точної кількості влучань. Але помітно, що у відповідь на російські удари у жовтні українські Сили оборони почали нову хвилю дронових атак.

У будь-якому разі, Кремлю дедалі складніше підтримувати для росіян ілюзію безпеки – війна приходить у їхнє повсякденне життя. І не лише у прифронтових регіонах. У Москві та Санкт-Петербурзі атаки безпілотників — теж звична справа. І хоча жодного соціального тиску на Кремль чи антивоєнних настроїв ці удари поки що не спричинили, ситуація продовжує змінюватися з кожним днем бойових дій.

UA.News розповідає про те, як у російські мегаполіси прийшла війна у вигляді систем ППО на дахах будинків, скасованих авіарейсів, черг на АЗС та зростаючих цін.



Російські аеропорти закривали понад 3,5 тис. разів



Одним із найбільш відчутних наслідків українських далекобійних ударів стало блокування російського авіасполучення. Через загрозу безпілотників регулярно закривають аеропорти за сотні та навіть тисячі кілометрів від українського кордону. За даними Росавіації, із січня до жовтня 2026 року в аеропортах РФ запровадили 3594 обмеження на польоти. Вони стосувалися не лише прикордонних регіонів, а й великих авіаційних вузлів: Москви, Санкт-Петербурга та інших міст.

За оцінкою авіаційної безпекової компанії Osprey Flight Solutions, літо 2026 року стало найскладнішим періодом для російської цивільної авіації від початку повномасштабної війни.

Найбільше проблем виникало в Сочі, Казані, а також у московських Домодєдово та Внуково. Зокрема, у першому півріччі 2026 року аеропорт Сочі мав обмеження через загрозу дронів протягом 70 днів. У Казані таких днів було 51.

З середини травня 2026 року в Росії не було жодного дня, коли всі аеропорти країни працювали б без обмежень через загрозу безпілотників. У середньому щодня порушувався графік роботи семи аеропортів проти чотирьох роком раніше.

Найбільш резонансним став колапс у столичних аеропортах у день від'їзду учасників саміту Путіна «Росія — Африка», що проходив 28–29 жовтня. Тоді у московських аеропортах скасували щонайменше 223 рейси і затримали ще 233. Це сталося через другий за масштабами наліт дронів на столицю РФ від початку року.

Повітряні гавані були закриті майже дев'ять годин. Згодом Росавіація повідомила про зняття обмежень у Жуковському та Шереметьєво, тоді як Внуково та Домодєдово продовжили обслуговувати рейси за погодженням. До цього масштабне скасування рейсів у столичному авіавузлі було 17 жовтня (221 скасування).



Паливна криза стала федеральною



Внаслідок «дронових санкцій» у червні 2026 року обсяг переробки нафти в Росії знизився до найнижчого показника більш ніж за 20 років і приблизно на 30% менше, ніж роком раніше. Такі підрахунки оприлюднило Міжнародне енергетичне агентство (IEA).

Відповідно, виробництво бензину скоротилося на 20% порівняно з показниками 2025 року, а дизельного пального — майже на 30%. У перші вісім місяців 2026 року мережа російських НПЗ зазнавала ударів у середньому раз на три дні. До кінця серпня серед великих російських нафтопереробних заводів лише п'ять залишалися неураженими українськими безпілотниками.

Наслідки стали помітними для звичайних автомобілістів. Улітку в різних регіонах Росії виникали черги на автозаправних станціях, а деякі мережі обмежували обсяги продажу пального. У серпні дефіцит пального поширився на регіони, розташовані в різних часових поясах. Проблеми виникали в Сибіру та поблизу кордону з Китаєм. Російська влада обмежила експорт бензину, а згодом і продаж дизельного пального за кордон.

У листопаді ситуація на російських автозаправках знову погіршилася. 9 листопада були атаковані щонайменше вісім великих НПЗ. Протягом двох тижнів дефіцит повернувся щонайменше до шести регіонів.

У Карелії запровадили обмеження на продаж пального на придорожніх АЗС: не більше 30 літрів бензину та 50 літрів дизеля за одну покупку. Продаж пального в каністрах тимчасово заборонили.

Аналогічні обмеження запровадили на заправках «Роснефти» в Улан-Уде, а також у Забайкальському краї. Про обмеження повідомляли й у Нижньогородській, Архангельській, Пензенській областях та Красноярському краї. У Забайкальському краї вантажівки подекуди змушені чекати на пальне по два-три дні.

Дефіцит пального в Росії безпосередньо впливає на транспорт, сільське господарство, торгівлю та вартість доставки товарів. Залежно від маршрутів, перевезення подорожчали від 15 до 50%. Суттєво подорожчала стратегічна для росіян доставка товарів із Китаю. Зокрема, вартість перевезення вантажу з Китаю до Москви зросла майже на третину.



Російський бізнес: зруйновані склади, дата-центри та витрати на ППО



У липні 2026 року українські безпілотники почали регулярно атакувати складські комплекси Wildberries, через які проходять товари подвійного призначення для російської армії. Протягом трьох тижнів під ударами опинилися приблизно 20 об'єктів компанії. Супутникові знімки показали, що пошкоджено або знищено щонайменше п'яту частину складських потужностей маркетплейсу.

Наслідки відчули тисячі російських підприємців, які продавали через нього товари. Після атак ці товарні бізнеси фактично стали збитковими. На той момент понад 3100 франчайзингових пунктів видачі Wildberries були виставлені на продаж.

Вже у серпні Сили оборони України поширили удари на логістичну інфраструктуру Ozon. Після атаки на складський комплекс в Оренбурзькій області компанія евакуювала понад 300 людей і зупинила роботу об'єкта. Напередодні українські безпілотники атакували логістичний центр компанії в Самарській області.

Російські підприємства, які своїми надходженнями підтримують збройну агресію проти України, тепер витрачають кошти для власного захисту: фінансують протидронові сітки, засоби виявлення безпілотників, додаткову охорону, інженерний захист і відновлення пошкоджених об'єктів.

Ще один стратегічний напрямок масованих дронових атак – російські дата-центри. Дефіцит серверних потужностей вже відчули у Володимирській, Калузькій, Ленінградській, Нижньогородській, Рязанській та Саратовській областях. Під удар потрапили сервери, пов’язані з найбільшими технологічними та фінансовими компаніями: «Яндексом», VK, «Сбербанком» та Федеральною податковою службою. За різними даними, по всій Росії вже зайнято близько 90% хмарних потужностей, а в Москві залишилося лише 50 мегават вільного резерву.

Дефіцит вільних ресурсів та побоювання нових обстрілів змушують російський бізнес терміново переносити за кордон цифрову інфраструктуру, зокрема системи штучного інтелекту та резервне копіювання даних. Для релокації обирають Казахстан та Білорусь.



Повітряні тривоги по всій Росії



Географія українських атак у відповідь на російські авіаудари не обмежується прикордонними регіонами Російської Федерації. Повідомлення про загрозу повітряних атак регулярно надходять у Бєлгородській, Курській, Воронезькій, Брянській, Ростовській областях, Краснодарському краї, а також у Татарстані, Башкортостані, Самарській, Ленінградській та інших областях.

Водночас російська влада на федеральному рівні намагається «не помічати» цих атак. У Росії немає єдиної системи оповіщення, яка б однаково працювала в усіх регіонах. Десь вмикають сирени, десь надсилають SMS або повідомлення в Telegram, а в окремих випадках люди дізнаються про небезпеку вже після вибухів. Ненадійність систем оповіщення пов’язана з тим, що російська влада системно обмежує мобільний зв'язок та інтернет, аргументуючи це «захистом від українських безпілотників» та внутрішньою безпекою. Хоча реальним наслідком цих обмежень є лише посилення інтернет-цензури.



Симптоматично також, що після атак дронів на Петербург чи Москву російські федеральні телеканали присвячують цьому лише кілька хвилин у своїх випусках новин. Російська служба BBC порахувала, що про атаку українських дронів на Петербург 18 жовтня у новинах телеканалів розповідали менше п'яти хвилин, а про заворушення у Франції – понад годину.

Тим часом мешканці Москви та Петербурга обговорюють насущні проблеми безпеки у соцмережах. Серед топових питань: де безпечніше перебувати під час повітряних атак — у квартирі чи на вулиці. Скаржаться, що в містах не чути сирени, щоб не було паніки, а також немає списку бомбосховищ — адреси засекречені до оголошення воєнного стану.

У Threads москвичі вже обговорюють, чи готові вони залишити роботу, житло та звичне життя заради того, щоб виїхати подалі від війни. Медики пишуть, що для багатьох росіян небезпека стає фоновою. Водночас дитячі неврологи помічають зростання випадків ПТСР, неврозів та депресій серед своїх пацієнтів.

Парадоксально, що ці обговорення аж ніяк не супроводжуються негативним ставленням до загарбницької війни, розв’язаної проти України. Згідно з соціологічними опитуваннями, москвичі у серпні та вересні 2026 року частіше підтримували бойові дії, ніж росіяни загалом. У серпні ці показники становили 51% та 31% відповідно. До вересня 2026 року за продовження війни виступали 46% опитаних жителів Москви, тоді як у Росії загалом таких було 27%.

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