Угода Трампа з Путіним може ускладнити мирні переговори щодо України — NYT

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Домовленості президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо російського дизельного пального можуть послабити позиції України та ускладнити переговори про завершення війни. Москва, за оцінкою The New York Times, отримує економічні переваги, не беручи на себе чітких зобов’язань щодо миру.

Після заяви Трампа в Кремлі повідомили, що не бачать підстав для швидкого відновлення переговорів. Радник Путіна Юрій Ушаков зазначив, що російська сторона пізніше вирішить, коли повертатися до діалогу.

Консультації в Маямі за участю української делегації та американських представників Джареда Кушнера і Стіва Віткоффа завершилися безрезультатно. Паралельно Трамп провів тривалу телефонну розмову з Путіним.

За даними джерел, обізнаних із закритими переговорами, США також розглядали можливість економічних поступок Росії в обмін на тимчасове припинення вогню. Серед них — потенційне розблокування до 100 мільярдів доларів російських активів, продаж часток компанії «Лукойл» близькосхідним інвесторам і відновлення експорту калійних добрив із Білорусі.

Україна наполягала на рівноцінних умовах, зокрема на отриманні аналогічних сум із заморожених російських коштів або чітких гарантій військової допомоги в разі порушення перемир’я.

Колишній посол США в Польщі Деніел Фрід вважає, що поступки без належного тиску лише заохочують Кремль до подальших вимог. На його думку, Росія не зацікавлена в реальному дипломатичному врегулюванні, доки сподівається домогтися вигідніших умов.

Тим часом США тимчасово дозволили закупівлю та імпорт російського дизельного пального до 7 квітня 2027 року. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація прибула до Флориди для переговорів зі США щодо завершення війни або енергетичного перемир’я.

Джерело: The New York Times

Президент Володимир Зеленський заявив, що доходи від експорту російських нафтопродуктів допомагають Кремлю продовжувати війну проти України. За його словами, наслідки послаблення обмежень стали особливо відчутними на тлі російських ударів по Києву.

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

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