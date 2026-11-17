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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що рух поїздів між країнами зупинять 17 і 18 листопада. За його словами, російський безпілотник влучив приблизно за 300 метрів від залізничного вокзалу Мукачева.

За інформацією угорського прем'єра, поїзд, який прибув з Угорщини, зупинили, а угорський персонал висадили з нього.

«Нещодавно на Закарпатті російський дрон влучив за 300 метрів від залізничного вокзалу Мукачева. Угорський персонал поїзда, що прибув з Угорщини, висадили. Сьогодні та завтра ми призупиняємо залізничне сполучення між Угорщиною та Україною», – повідомив Мадяр.

Угорський прем'єр не уточнив, які саме міжнародні рейси підпадають під обмеження та коли очікується повноцінне відновлення руху після 18 листопада.

Також наразі немає детальної інформації про можливі пошкодження залізничної інфраструктури Мукачева внаслідок атаки. Повідомлень про постраждалих у наведеній заяві немає.

Джерело: Петер Мадяр

Раніше частина Чернівців залишилася без світла після російської атаки, тролейбуси не курсують.

У ніч проти 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по столиці. Про атаку на Північний та Південний мости повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Росія атакувала Україну ракетами та понад 300 безпілотниками, ППО знешкодила більшість із них.

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