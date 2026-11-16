Україна атакувала Керченський міст, рух перекрито

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У ніч на 16 листопада на Керченському мосту, який з’єднує окупований Крим із Росією, зупинили рух транспорту через повідомлення про атаку. Про удар заявив призначений Москвою голова Криму Сергій Аксьонов, а місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі Керчі.

Аксьонов стверджує, що українські війська атакували Кримський міст. За його словами, через інцидент рух переправою обмежили орієнтовно до середини дня. Також окупаційна адміністрація оголосила про початок роботи оперативного штабу.

Згідно з інформацією Telegram-каналу «Кримський міст: оперативна інформація», рух транспорту перекрили приблизно о 02:22 за московським часом.

Водночас моніторинговий ресурс «Кримський вітер» із посиланням на місцевих жителів повідомляв про появу реактивних безпілотників і вибухи в Керчі. Один із підписників каналу стверджував, що удар по мосту стався близько 6:00.

Про ймовірне влучання в Керченський міст також написав російський Z-блогер «Тринадцятий», посилаючись на очевидців. Він зазначив, що інформація про наслідки атаки та можливі пошкодження об'єкта уточнюється.

Наразі офіційних підтверджень характеру пошкоджень мосту та наслідків ймовірного удару немає.

Раніше у Керчі дрони атакували військову частину, яка охороняє Керченський міст.

Чубаров закликав якнайшвидше знищити Керченський міст.

До цього у Криму через вибухи двічі перекривали Керченський міст.

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