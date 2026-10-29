Україна готова обговорювати демілітаризовану зону на Донеччині

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Україна готова розглядати створення демілітаризованої зони на частині Донецької області як один із можливих компромісів для завершення війни. Таку пропозицію українська сторона підготувала до переговорів, повідомив радник Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону.

За словами Лещенка, йдеться не про всю територію Донецької області, а лише про ділянку навколо лінії бойового зіткнення з обох боків.

«Україна готова рухатися до компромісу. І, наприклад, демілітаризована зона на території Донецької області – не на всій, а на тій частині, яка є навколо лінії бойового зіткнення по обидва боки, – може бути порушена на переговорах лідерів. Україна це готувала як одну з пропозицій», – зазначив радник Офісу президента.

Він наголосив, що територіальні питання мають обговорюватися на рівні лідерів держав, а не технічних переговорних груп. За словами Лещенка, Україна виступає за якнайшвидше проведення переговорів щодо завершення війни.

Крім того, українська сторона підтримує ідею секторального припинення вогню, зокрема в енергетичній сфері та на морі.

США не вимагатимуть від України територіальних поступок на переговорах в Абу-Дабі — FT.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Росія погодилися сісти за стіл переговорів, однак сторони досі мають значні розбіжності щодо умов можливої мирної угоди.

Прессекретар президента рф Дмитро Пєсков заявив, що потенційним майданчиком для проведення тристоронніх переговорів між США, росією та Україною розглядається Абу-Дабі.

Переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

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