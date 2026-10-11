Україна готова зупинити удари по російських НПЗ за умови припинення атак на енергетику, — Зеленський

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Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Глава держави подякував українським екстреним службам, які допомагають людям і ліквідовують наслідки російських атак.

«Вдячний усім нашим екстреним службам, які завжди поруч із нашими людьми та ліквідовують наслідки після російських жорстоких ударів. Лише сьогодні вранці завершилися пошуково-рятувальні роботи в Запоріжжі, де Росія вбила 23 людини, четверо з них — діти. Вчора у Харкові росіяни вдарили по медичному закладу, цієї ночі були російські удари по цивільній інфраструктурі, житлових будинках, енергетиці. Вранці росіяни вдарили по п’ятиповерхівці в Слов’янську — там повністю зруйнований під’їзд, під завалами можуть бути люди», — зазначив Зеленський.

За словами президента, протягом тижня російські війська застосували близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів і понад 1640 ударних безпілотників. Приблизно 60% дронів були реактивними.

Зеленський також повідомив, що Україна продовжить координувати дії з міжнародними партнерами. Зокрема, заплановані переговори з європейськими лідерами щодо посилення оборонної підтримки.

«Сьогодні продовжимо координацію з партнерами — будуть розмови з європейськими лідерами. Фактично щоденно на різних рівнях координуємось та працюємо над додатковими оборонними пакетами, передусім ППО та боєприпасами для бойової авіації. Все для захисту життів наших людей та інтересів України», — підкреслив президент.

Глава держави наголосив, що, на його думку, причиною війни в Європі є Росія. Він заявив, що удари по енергетичній інфраструктурі можна припинити вже зараз, однак російський лідер Володимир Путін не демонструє готовності до цього.

«Вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але Путін не хоче цього робити. Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями», — наголосив Зеленський.

Таким чином, президент підтвердив готовність України до взаємного припинення ударів по енергетичних об’єктах за умови, що Росія також зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

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Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, коментуючи російські удари по Україні протягом тижня у Фейсбуці.

У кількох областях України застосовують аварійні відключення електроенергії через наслідки російської атаки. Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень наразі не діють.

У Києві та Київській області вранці 11 жовтня запровадили екстрені відключення електроенергії. Рішення ухвалили за командою НЕК «Укренерго».

Поточні відключення світла в Україні спричинені не дефіцитом електроенергії, а масованими ударами рф по магістральних мережах та підстанціях.

У суботу, 10 жовтня, у частині регіонів України запровадять обмеження споживання електроенергії. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть упродовж усієї доби, а для всіх категорій споживачів передбачені погодинні відключення. Причина — наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичні об’єкти.

У Києві та Київській області урядовці оглянули підстанції «Укренерго» та інші об’єкти генерації електроенергії, які систематично атакує Росія. Під час візиту перевірили наслідки останніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі та хід відновлювальних робіт.

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