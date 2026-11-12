Україна готує нові гуманітарні місії для евакуації громадян за підтримки Меланії Трамп — Лубінець

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Україна опрацьовує нові гуманітарні місії для порятунку людей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. До цієї роботи планують залучити американських партнерів, зокрема команду першої леді США Меланії Трамп, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Про це у програмі «Тепер головне» на Еспресо заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, під час підготовки гуманітарної місії в Олешках українській стороні вдалося за участю Меланії Трамп та її спеціального представника Марка Бекмана напрацювати новий механізм взаємодії з Росією. Він передбачав фізичну присутність представників трьох країн на території, контрольованій РФ, щоб зробити процес надання допомоги більш відкритим.

Цей механізм дав змогу повернути на підконтрольну Україні територію громадян, які хотіли виїхати з Олешок. Водночас, за словами Лубінця, подібної допомоги потребують жителі інших населених пунктів Херсонщини та окупованих територій в інших областях.

Наразі українська сторона аналізує результати першої місії та визначає, що потрібно вдосконалити для ефективнішого захисту громадян. Лубінець зазначив, що питання можливих наступних гуманітарних місій уже обговорювали з американськими партнерами та російською стороною.

«Особисто Меланія Трамп підтвердила, що вона готова підтримувати подібні гуманітарні напрямки, гуманітарні місії, робити все, щоб фізично рятувати громадян України», — наголосив омбудсман.

Він також повідомив, що після повернення української делегації з Вашингтона комунікація з командою першої леді США триває практично щодня. За словами Лубінця, найближчим часом ця співпраця може принести нові позитивні результати.

До цього Лубінець анонсував додаткову евакуацію з Олешок та навколишніх сіл.

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Сили оборони України забезпечили режим тиші на Херсонщині, щоб провести гуманітарну місію в Олешках. Однак російські військові скористалися цією паузою для облаштування власних позицій, повідомили в Генштабі ЗСУ 2 листопада.

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