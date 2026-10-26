Україна майже місяць чекає на підпис Гегсета щодо ракет для Patriot і NASAMS

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Україна майже місяць очікує на підпис міністра оборони США Піта Гегсета, необхідний для постачання ракет до систем ППО Patriot і NASAMS. Президент Володимир Зеленський доручив повторно обговорити це питання з американською стороною.

Водночас Київ веде переговори з європейськими та іншими партнерами, які мають потрібні ракети для посилення української протиповітряної оборони.

«Працюємо на кількох напрямках: зі Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3. Зокрема, протягом майже місяця очікуємо на підпис пана Гегсета щодо ракет для «Петріотів» та «Насамсів» . Доручив ще раз проговорити це з американською стороною. Триває розмова і з іншими країнами», – заявив Зеленський.

Окремо під час селектора обговорили підготовку до наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», запланованої на листопад.

Президент наголосив на необхідності прискорити виконання рішень щодо військової підтримки, які вже певний час залишаються на розгляді.

«Кожен пакет підтримки – це можливість захистити життя людей», – зазначив глава держави.

Під час селектора також заслухали доповідь прем’єр-міністра Сергія Корецького про роботу в регіонах і відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак.

Зеленський подякував ремонтним бригадам та енергетичним компаніям, які працюють над відновленням пошкоджених об’єктів. За його словами, роботи тривають майже без перерв, а для ремонту використовують створені резерви обладнання.

Президент доручив забезпечити своєчасну комунікацію Міністерства закордонних справ, Міністерства енергетики та інших залучених структур щодо поповнення запасів обладнання.

Раніше Ігнат заявив, що витрачених на Близькому Сході ракет Patriot могло б вистачити Україні на роки.

Тим часом Україна просить Швецію допомогти з ракетами для Patriot та IRIS-T.

В свою чергу Росія може посилити балістичні удари, поки Україна чекає на ракети Patriot.

На цьому тлі Польща відмовилася передати Україні ракети до систем Patriot.

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