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Україна може переглянути підхід до нічного освітлення доріг через загрозу застосування Росією безпілотників з оптичною навігацією. Зокрема, йдеться про можливе використання модуля «Сусанін» на дронах «Герань-5» та інших безпілотниках або ракетах.

Про це заявив радник президента України та фахівець із військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий під позивним Флеш.

За його словами, у разі масового застосування таких систем Україна може бути змушена повернутися до практики світломаскування, яку використовували на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Насамперед це може стосуватися освітлення автомобільних доріг і окремих ділянок трас у нічний час.

Водночас наразі йдеться лише про можливий сценарій. Про ухвалення рішення щодо відновлення світломаскування в Україні не повідомлялося.

Джерело: Сергій Бескрестнов (Флеш), Facebook

Російська супутникова система «Рассвет» може суттєво розширити можливості керування ударними засобами. За словами фахівця Сергія Флеша, супутниковий зв’язок дасть змогу російським операторам безпосередньо керувати дронами та ракетами, що може створити серйозні загрози.

Росія, ймовірно, збирає відеозаписи влучань ударних безпілотників «Герань», щоб перевіряти ефективність алгоритмів оптичного розпізнавання та наведення на цілі в реальних бойових умовах. Таку можливу мету збору відео пояснив фахівець із радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Російські реактивні безпілотники під час польотів із тимчасово окупованого Криму подолали 820 км до Львова та 880 км до Луцька. Радник президента України Сергій Бескрестнов із позивним Флеш повідомив, що противник перевіряє можливості використання таких дронів для атак на західні області країни.

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