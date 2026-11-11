Україна може випробувати першу європейську систему протибалістичного захисту вже взимку, — Зеленський

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Україна готується до випробування першої європейської системи антибалістичного захисту. Тестування нової розробки можуть відбутися вже найближчої зими.

Проєкт створюють у тісній співпраці з міжнародними партнерами, зокрема з представниками оборонного сектору Данії. За словами Володимира Зеленського, зараз Україна максимально зосереджена на розробці системи, здатної протидіяти російським ракетам.

«Сподіваюся, взимку ми випробуємо першу європейську систему протибалістичного захисту», — сказав президент.

Глава держави наголосив, що Україна не може самостійно реалізувати такий масштабний оборонний проєкт і потребує підтримки міжнародних партнерів.

Володимир Зеленський подякував союзникам і данській оборонній промисловості за ефективну співпрацю та активну участь у розробці спільних ініціатив.

Про це 11 листопада заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Нагадаємо, балістична ракета FP-9 проходить фінальні випробування.

Балістична ракета FP-7 пройшла бойове застосування, однак її використання є економічно недоцільним через високу вартість.

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