Україна нищить дрони за допомогою F-16, але це прискорює зношування літаків, — Defense Express

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Україна дедалі активніше залучає винищувачі F-16 для знищення російських безпілотників, зокрема реактивних, на тлі дефіциту ракет для ППО та обмежених можливостей дронів-перехоплювачів. Однак така тактика прискорює зношування літаків і збільшує потребу в технічному обслуговуванні. Тому Україні необхідно не лише збільшувати запаси боєприпасів і кількість винищувачів, а й розширювати потужності для їхнього ремонту.

Експерти нагадали, що Данія оперативно передала Україні 50 тисяч боєприпасів калібру 20 мм для бортових гармат M61A1 Vulcan, якими оснащені винищувачі F-16. Ці гармати використовують, зокрема, для знищення російських безпілотників.

За оцінкою аналітиків, застосування бортових гармат винищувачів є одним із найефективніших способів протидії російським реактивним дронам.

За різними оцінками, для ураження однієї повітряної цілі потрібно в середньому близько 150 пострілів. Водночас Росія продовжує атакувати Україну реактивними безпілотниками та нарощує їхнє виробництво — за оцінками, до понад 3000 одиниць на місяць.

За таких умов Україні щодня потрібні тисячі боєприпасів для бортових гармат F-16.

У Defense Express також звернули увагу на економічну доцільність такого способу перехоплення.

«Орієнтовна вартість одного боєприпасу становить приблизно 30$. Таким чином збиття дрона ціною від $40 000 до $300 000 залежно від типу двигуна, партії та модифікації може обійтися у $4500, що є досить рентабельним», — вважають аналітики.

Попри ефективність такого підходу, інтенсивне використання F-16 для перехоплення безпілотників збільшує наліт літаків і прискорює настання термінів планового технічного обслуговування.

За даними Defense Express, станом на початок жовтня понад два десятки українських F-16 уже перебували на ремонті та технічному обслуговуванні в бельгійській компанії Sabena Aerospace Engineering.

Ця компанія отримала від США контракт на суму 235 млн доларів для підтримки винищувачів F-16, які використовують іноземні військові, до 2029 року.

Відповідно до сервісних вимог, планове обслуговування F-16 має проводитися кожні 300 годин нальоту.

Однак, як зазначають експерти, нинішні можливості Sabena Aerospace Engineering обмежені. Компанія готова обслуговувати лише чотири винищувачі на місяць, хоча планує збільшити цей показник до шести.

«З огляду на такі темпи, чимало українських F-16 у Бельгії простоюють, а кількість винищувачів, які потребуватимуть сервісу, незабаром може перевищити кількість відремонтованих машин. Відтак, є невідкладна потреба у додаткових ремонтних потужностях, тож президент України вже пропонував партнерам перенесення більшої частини робіт з технічного обслуговування цих машин на територію нашої держави», — пишуть експерти.

Аналітики наголошують, що збільшення кількості винищувачів і постачання боєприпасів не розв’яже проблему повністю без прискорення ремонту та технічного обслуговування літаків. Якщо темпи обслуговування залишатимуться низькими, кількість машин, які очікуватимуть на ремонт, може й надалі зростати.

Перенесення більшої частини ремонтних робіт на територію України, яке президент уже пропонував партнерам, могло б допомогти розширити сервісні можливості та скоротити простої винищувачів.

Ще одним наслідком активного використання F-16 для захисту українського неба є обмеження їхнього наступального потенціалу.

За словами аналітиків, залучення винищувачів до комплексної системи протиповітряної оборони означає, що їхні можливості для виконання наступальних завдань використовуються меншою мірою. Крім того, оновлена програма підготовки українських пілотів передбачає більший акцент на протидії повітряним цілям.

«Таким чином, віддавши повну перевагу на користь ППО у використанні F-16, Україні слід не тільки наростити парк винищувачів, а й вирішити питання щодо пришвидшення ремонту та обслуговування бойових літаків цього типу», — підсумували аналітики Defense Express.

Про це пишуть експерти Defense Express.

У ніч проти 24 жовтня Сили протиповітряної оборони України знешкодили 101 зі 126 ударних безпілотників, якими російські війська атакували країну. Серед перехоплених дронів було 50 реактивних безпілотників типу Shahed.

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