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Київ передав міжнародним партнерам умови можливого припинення вогню в акваторії Чорного моря та чекає на реакцію Москви. Про це 27 листопада заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час конференції «Продовольство з України».

За словами міністра, Київ готовий відігравати роль гаранта світової продовольчої безпеки й тому зробив таку пропозицію, аби відновити свободу судноплавства та забезпечити безперешкодний експорт агропродукції.

«Ми готові до перемир'я. Ми вдячні Індії, Туреччині та Єгипту, які відіграють активну і важливу роль в деескалації в Чорному морі, а також у посередницьких послугах. Зараз ми чекаємо відповідь від Росії. Всі наші пропозиції були передані», — сказав він.

Водночас Сибіга зазначив, що Москва щоразу висуває «нереалістичні вимоги», коли Київ передає партнерам пропозиції щодо перемир'я у Чорному морі.

«Зараз влада РФ теж це робить. Вони зразу пропонують включати до умов нафту. Нафта може бути елементом ширшого енергетичного перемир'я. Так, ми готові й до енергетичного перемир'я, але воно повинно тоді розглядатися з усіма енергетичними компонентами. А по Чорному морю ми фокусуємося на агропродукції. І знову ж таки, ми запропонували дієві пропозиції», — пояснив очільник МЗС.

Він також наголосив на важливості міжнародного тиску на Росію для відновлення безпеки судноплавства у чорноморських водах, повідомляє Суспільне.

До цього Зеленський доручив посилити захист портів і зернових маршрутів у Чорному морі.

Нагадаємо, Росія не погоджується на проміжну домовленість з Україною щодо Чорного моря без укладення постійної мирної угоди. Туреччина тим часом готує пропозиції для досягнення домовленостей і обговорює їх з українською та російською сторонами.

Російська делегація під час переговорів в Абу-Дабі заявила, що не має повноважень обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення атак на енергетичну інфраструктуру України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в понеділок, 16 листопада, взяв участь у першій сесії Міністерської зустрічі, присвяченої реалізації Чорноморської стратегії Європейського Союзу. Обговорення було зосереджене на міжрегіональному порядку денному у сфері сполученості.

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