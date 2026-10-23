Україна оголосила режим тиші біля Олешок для гуманітарної операції

Україна запроваджує режим припинення вогню в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Він почне діяти о 03:00 27 жовтня за київським часом і потрібен для проведення гуманітарної операції. У Генштабі ЗСУ заявили, що Сили оборони докладатимуть максимальних зусиль, щоб допомогти місцевим жителям і забезпечити їхню безпеку.

Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Він почне діяти о 03:00 27 жовтня за київським часом. Це необхідно для проведення гуманітарної операції та допомоги цивільному населенню.

У повідомленні зазначили, що українська сторона запроваджує режим тиші саме для проведення гуманітарної місії в місті, яке перебуває під російською окупацією. «Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги мешканцям Олешків і докладуть максимальних зусиль для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян», — заявили в Генштабі.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що гуманітарна операція в Олешках має відбуватися у три етапи: припинення вогню, доставка гуманітарної допомоги та евакуація цивільних, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію. Ситуація в місті залишається критичною. За повідомленнями української влади та міжнародних медіа, місцеві жителі мають обмежений доступ до їжі й ліків, а виїхати самостійно їм заважають небезпека та мінування території.

Запровадження режиму тиші має створити умови для проведення гуманітарної місії. Водночас про початок доставки допомоги та евакуації, а також про фактичне виконання домовленостей сторін має бути повідомлено окремо. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Росія планує запровадити «режим тиші» на Херсонському напрямку з 4:00 за московським часом 27 жовтня для проведення гуманітарної операції в окупованих Олешках.

Україна та Росія домовилися про проведення гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, операція складатиметься з трьох етапів: припинення вогню, доставки гуманітарної допомоги та евакуації цивільних. У Кремлі водночас заявили, що узгодження режиму тиші й виїзд людей можуть тривати кілька днів.

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