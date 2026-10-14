Україна оновила список російських пропагандистів і прихильників війни

0:00 / 0:00

Центр протидії дезінформації РНБО спільно з ГУР МО України додали до списків War&Sanctions сімох російських публічних діячів зі сфер культури, медіа та спорту. За даними українських відомств, вони агітували за партію «Єдина Росія» під час так званих виборів до Держдуми РФ і виправдовують війну проти України.

З-поміж нових фігурантів:

сергій карякін — гросмейстер, псевдосенатор від окупованого Криму, який реалізує пропагандистські проєкти «Шахматная дипломатия в русских домах» та турнір для окупантів «Шахматы для СВОих»;

вʼячеслав фетісов — радянський і російський хокеїст, депутат держдуми рф, який лобіює інтереси російських спортсменів та виступає за їхнє повернення на міжнародну арену під прапором і гімном рф;

анна осіпова (юта) — співачка, артистка театру російської армії, яка глорифікує учасників війни проти України у піснях.

Загалом розділи «Рупори кремля» та «Чемпіони терору» на порталі War&Sanctions уже містять інформацію про понад 450 осіб, залучених до пропаганди й операцій впливу.

Закликаємо міжнародну спільноту застосувати персональні санкції проти представників пропагандистського апарату рф та спортивного лобі держави-агресора.

Джерело: ЦПД

Раніше Анаїт Хоперію призначили виконувачкою обов’язків керівника Центру протидії дезінформації.

До цього керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко подав у відставку.

У Центрі протидії дезінформації вважають, що удари рф по прикордонних пунктах пропуску мають не лише військову, а й інформаційну мету. Про це заявив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Читай нас у