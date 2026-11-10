Україна передала партнерам пропозиції щодо перемир’я та очікує відповіді РФ — Сибіга

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Україна запропонувала свої підходи до перемир’я з Росією в Чорному морі та енергетичній сфері.

Пропозиції вже передали партнерам, наразі Київ очікує на відповідь Москви.

За його словами, позиція України на переговорах в Абу-Дабі передбачає деескалацію, перемир’я та надання безпекових гарантій.

Також українська сторона пропонує зустріч президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, яка, на думку Сибіги, може прискорити завершення війни.

Джерело: Міністерство закордонних справ України

Президент України Володимир Зеленський заслухав звіт української переговорної команди за підсумками першого дня консультацій в Абу-Дабі (ОАЕ) 10 листопада. Переговорний процес розпочався з консультацій із європейськими та американськими партнерами, після чого відбулася зустріч у тристоронньому форматі за участю делегацій України, США та Росії.

Під час першого раунду переговорів в Абу-Дабі США, Україна та європейські партнери узгоджували підходи до припинення війни. Спецпредставник США Стів Віткофф повідомив, що серед ключових тем були гарантії безпеки для України, роль НАТО та майбутня архітектура безпеки в Європі.

Переговори в Абу-Дабі: Віткофф і Кушнер працюватимуть над територіальним питанням.

Українські представники 10 листопада прибули до Абу-Дабі, де мають відбутися переговори за участю України, США та Росії. Початок зустрічі запланований на 09:50.

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