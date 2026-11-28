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Українська протиповітряна оборона вже знищує близько 70% російських реактивних безпілотників. Водночас захист від балістичних ракет залишається проблемним через критичну нестачу ракет-перехоплювачів для американських комплексів Patriot.

За словами глави держави, ефективність української ППО у протидії найшвидшим російським дронам поступово зростає. Наразі українські військові перехоплюють приблизно сім із десяти таких безпілотників.

Натомість ситуація з протидією балістичним ракетам значно складніша. Україні гостро не вистачає боєприпасів для їхнього знищення, зокрема ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Крім того, постачання необхідних засобів протиповітряної оборони затримується.

Володимир Зеленський висловив невдоволення тим, що Сполучені Штати приділяють більше уваги країнам Близького Сходу, тоді як Україна продовжує потребувати додаткових засобів ППО.

«Шкода, що вони зосередилися на Близькому Сході і більше допомагають їм. Шкода. У нас є величезні запитання з цього приводу», – заявив президент.

Він наголосив, що затримки з постачанням ракет безпосередньо впливають на можливості України захищати цивільне населення від російських атак.

«Дефіцит цих ракет – це життя людей», – підкреслив Зеленський.

Під час інтерв’ю президент також висловився щодо обмежень у роботі американської супутникової системи зв’язку Starlink та її військової версії Starshield на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше українські військові, які керують дронами-перехоплювачами, розповіли BBC, що деякі російські «Шахеди» стали надто швидкими для українських безпілотників. Через це ворожі дрони можуть долати більшу відстань і проникати глибше на територію України.

Журналісти також запитали Володимира Зеленського, хто саме ухвалив рішення про обмеження супутникового зв’язку на окупованих територіях.

«Технічно – SpaceX, політично – не знаю, справді не знаю. Це як пінг-понг. Ми запитуємо одну сторону, а вони кажуть, що це інша», – відповів глава держави.

Про це повідомлялося в інтерв’ю президента України Володимира Зеленського BBC.

У ніч на 28 листопада російські війська атакували Україну 162 ударними безпілотниками, зокрема 74 реактивними Shahed. Сили протиповітряної оборони знешкодили 141 ворожий БпЛА. Атака тривала станом на ранок.

27 листопада 2026 року російський безпілотник атакувавКременчук на Полтавщині. У центральній частині міста пошкоджені будівлі двох закладів освіти. Внаслідок удару травмувалися двоє дітей віком 12 та 13 років.

У суботу, 28 листопада, російські війська атакували транспортну інфраструктуру Дніпра. Внаслідок удару поранення дістали двоє людей. Наразі постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

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