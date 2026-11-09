Україна почала застосовувати ракети Нептун для ударів по об’єктах російського ВПК, — Плетенчук

0:00 / 0:00

Військово-морські сили ЗСУ переорієнтували досвід використання ракетного комплексу «Нептун» на ураження наземних цілей російського військово-промислового комплексу. Такий підхід дозволяє застосовувати українську зброю проти об’єктів противника далеко за межами морської акваторії.

За словами Плетенчука, рішення змінити напрям застосування ракетного комплексу було доцільним, оскільки російські кораблі не виходять у море, а українські військові продовжують використовувати наявні спроможності для ураження важливих цілей.

«Насправді це було мудрим рішенням переорієнтувати наш досвід на знищення інших типів цілей, тому що кораблі в море не виходять, а працювати треба. Тим більше є потреба: об’єкти російського ВПК розкидані по великій території, і це велика кількість об’єктів», — зазначив речник ВМС.

Він наголосив, що Україна має необхідні можливості як для виробництва таких засобів ураження, так і для їхнього бойового застосування. Вітчизняний оборонно-промисловий комплекс забезпечує виготовлення зброї, тоді як Військово-морські сили мають досвід її використання.

«Ця синергія призвела до того, що спочатку ми вражали наземні об’єкти в Криму в тестовому режимі. Але успішно. Після цього географія стала трошки ширшою», — пояснив Дмитро Плетенчук.

За його словами, українські військові вже здатні уражати цілі на значній відстані, зокрема в глибокому тилу Росії. Це демонструє можливості українського озброєння та створює перспективи для його подальшого розвитку.

Окремо речник ВМС прокоментував удари по російських аеродромах. Він зауважив, що пошкодження таких об’єктів не означає повного позбавлення противника можливості використовувати бойову авіацію, адже літаки можуть здійснювати вильоти з інших локацій.

Водночас перенесення авіації на альтернативні аеродроми ускладнює її застосування та змушує Росію витрачати більше ресурсів.

Про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив у телеефірі.

У ніч на 15 жовтня Військово-Морські Сили України завдали удару по російському аеродрому у Воронезькій області. За повідомленням української сторони, внаслідок атаки уражено шість бомбардувальників Су-34М із застосуванням ракети «Нептун».

У ніч проти 7 листопада ракетного удару зазнав завод «Протон» у російському Орлі, а по Саратовському нафтопереробному заводу вдарили безпілотники. Після атак на обох підприємствах спалахнули пожежі.

Читай нас у