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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив 26 листопада про повернення в Україну 250 тіл загиблих. За заявою російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям.

Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих.

Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи представників Коордштабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інших структур Сектору безпеки і оборони України.

У Коордштабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів.

«Окрема подяка особовому складу Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих загиблих до спеціалізованих державних установ, організовує передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, а також представникам структур цивільно-військового співробітництва Збройних сил України, які здійснюють загальну координацію», — зауважили у Коордштабі.

До цього Росія заявила про обмін тілами загиблих з Україною у форматі 250 на 22.

Раніше Джаред Кушнер анонсував найбільший обмін полоненими між Україною та Росією від початку війни.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив під час заходу «Діалог заради єдності», що великий обмін полоненими між Україною та рф відбуватиметься в кілька етапів, а не за один день, оскільки процес нині перебуває на стадії узгодження.

Україна та Російська Федерація, держава-агресор, під час дводенних переговорів в Абу-Дабі, ОАЕ, принципово домовилися про великий обмін військовополоненими.

Україна та росія проводять переговори щодо нового великого обміну полоненими, у межах якого планують повернути понад тисячу громадян. Остаточну кількість учасників обміну сторони наразі ще узгоджують.

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