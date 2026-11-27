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Україна повернула додому дев’ятьох дітей із тимчасово окупованих територій і Росії. Разом із ними повернулися бабуся, яка супроводжувала онука, та вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату, яка потребує особливої підтримки. Про це 27 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, серед повернутих дітей є жителі тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, а також Криму. Наймолодшому з них, Артему, лише вісім років. Усі діти отримають необхідну допомогу.

Зеленський подякував першій леді США Меланії Трамп за сприяння та посередництво, а також уповноваженому Верховної Ради з прав людини та його команді за роботу над поверненням дітей.

До процесу також залучені учасники ініціативи Bring Kids Back UA та Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Загалом від початку роботи ініціативи в Україну вдалося повернути 2875 дітей, зазначив президент.

До цього Зеленський анонсував новий масштабний обмін військовополоненими.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив під час заходу «Діалог заради єдності», що великий обмін полоненими між Україною та рф відбуватиметься в кілька етапів, а не за один день, оскільки процес нині перебуває на стадії узгодження.

Україна та Російська Федерація, держава-агресор, під час дводенних переговорів в Абу-Дабі, ОАЕ, принципово домовилися про великий обмін військовополоненими.

Україна та росія проводять переговори щодо нового великого обміну полоненими, у межах якого планують повернути понад тисячу громадян. Остаточну кількість учасників обміну сторони наразі ще узгоджують.

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