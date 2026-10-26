+11° Київ +7° Варшава +21° Вашингтон
$ 45.53 € 50.95 zł 11.57
$ 45.53 € 50.95 zł 11.57
+11° Київ +7° Варшава +21° Вашингтон
Головне Війна з рф

Україна представила іноземним військовим аташе досвід підготовки бійців до сучасної війни

UA NEWS 26 Жовтня 2026 19:52
Україна представила іноземним військовим аташе досвід підготовки бійців до сучасної війни
0:00 / 0:00

Делегація Сил територіальної оборони Збройних сил України на чолі з командувачем, генерал-майором Ігорем Плахутою, провела робочу зустріч із представниками понад 20 країн та організацій, які входять до Київської асоціації військових аташе (КАВА).

Іноземні дипломати відвідали 150-й навчальний центр Сил ТрО, де ознайомилися з системою підготовки українських військовослужбовців до ведення бойових дій в умовах повномасштабної війни. Зокрема, їм показали, як українських бійців навчають протидіяти ворожим безпілотникам.

Ключовою темою зустрічі стало впровадження сучасного бойового досвіду в навчальний процес. Учасники обговорили розвиток навчальної інфраструктури, вдосконалення методик тренування військовослужбовців та підвищення професійного рівня інструкторського складу.

Україна продемонструвала військовим аташе систему підготовки до сучасної війни фото 1

Особливу увагу приділили адаптації підготовки бійців до змін на полі бою. Зокрема, йшлося про необхідність постійного оновлення навчальних програм відповідно до нових загроз і технологій, які застосовуються під час бойових дій.

Україна продемонструвала військовим аташе систему підготовки до сучасної війни фото 2
Україна продемонструвала військовим аташе систему підготовки до сучасної війни фото 3

Одним із пріоритетних напрямів підготовки військовослужбовців Сил ТрО залишається протидія безпілотним системам противника. Українських бійців навчають актуальних практичних навичок, необхідних для виконання бойових завдань в умовах широкого застосування дронів.

Окремо іноземним військовим аташе продемонстрували роботу школи пілотів безпілотних літальних апаратів та наземних роботизованих комплексів, яка функціонує на базі 150-го навчального центру.

Зазначається, що для представників іноземних держав це був не перший візит до навчального центру Сил ТрО. Завдяки цьому вони мали змогу безпосередньо оцінити зміни, які відбулися в системі підготовки військовослужбовців.

Командувач Сил територіальної оборони генерал-майор Ігор Плахута наголосив, що найважливішим показником ефективності навчального центру залишаються відгуки військових, які пройшли там підготовку.

«Найважливішою оцінкою роботи 150 навчального центру є відгуки військовослужбовців, які пройшли тут базову загальновійськову підготовку та фахові курси. Зараз тут навчаються не лише бійці тероборони, а й представники Сухопутних військ, Морської піхоти та Сил безпілотних систем», – розповів дипломатам генерал-майор Ігор Плахута.

Крім того, за результатами масштабного опитування військовослужбовців у застосунку «Армія+», 150-й навчальний центр Сил ТрО посів третє місце в загальнонаціональному рейтингу навчальних центрів Сил оборони України.

У Силах територіальної оборони наголошують, що ефективна підготовка військовослужбовців передбачає не лише засвоєння теоретичних знань і практичних навичок, а й здатність діяти впевнено та злагоджено в умовах постійних змін на полі бою.

 

 

 

Про це повідомляється із посиланням на Сили територіальної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, що Представники всіх 32 країн НАТО відвідали Україну та ознайомилися з досвідом українських військових.

До Сил оборони приєдналися 20 тисяч іноземців.

НАТО готує план перемоги у разі нападу Росії — Bloomberg

НАТО розпочало командні навчання за статтею 5 за участю 32 держав — ERR News.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток