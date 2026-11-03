Україна пропонувала рф розширити режим тиші після Олешок, і отримала терористичний удар – Зеленський

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Україна зверталася до росії з пропозицією продовжити та розширити режим тиші після проведення гуманітарної місії з евакуації людей з Олешок. Проте у відповідь країна-агресорка вдалася до чергового масованого удару по українській енергетиці та обстрілу Комишувахи.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

Глава держави повідомив, що під час нічної атаки ворог застосував крилаті та балістичні ракети, а також сотні безпілотників проти цивільної та енергетичної інфраструктури. Окрім того, уже другу добу триває рятувальна операція в селищі Комишуваха Запорізької області, по якому окупанти завдали кількох ударів авіабомбами. Внаслідок лише одного з прильотів загинули 33 людини, п'ятьох вдалося врятувати, а ще понад 50 осіб можуть перебувати під завалами.

Володимир Зеленський наголосив, що ескалація повітряного терору стала прямою відповіддю кремля на гуманітарні ініціативи України, а обстріл Комишувахи є одним із найкривавіших злочинів цієї війни.

Джерело: Офіс Президента України.

Раніше повідомлялося, що у Комишувасі на Запоріжжі вже 26 загиблих від російського авіаудару.

У Комишувасі Запорізької області 27 людей вважаються зниклими безвісти після російського удару, завданого в понеділок, 2 листопада.

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