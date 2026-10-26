Україна розширює укріплення, зменшуючи шанси РФ на оперативний прорив — OSINT-аналітик

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OSINT-дослідник Клеман Молен зазначає, що з кожним роком війни російським військам стає складніше прорватися на оперативний простір через розбудову українських оборонних укріплень.

На своїй новій карті він позначив фортифікації різних періодів будівництва. Жовтим кольором показані укріплення, зведені до 2024 року. Частину з них російські війська захопили, однак тепер вони також ускладнюють їхнє подальше просування.

Помаранчевим позначені лінії, побудовані у 2025 році з урахуванням нових підходів до фортифікацій. За оцінкою дослідника, російські війська не дісталися більшості цих рубежів. Червоним кольором відображені укріплення, споруджені у 2026 році.

За словами Молена, основні роботи нині тривають у районах Павлограда, Ізюма та Харкова, а також у Чернігівській і Київській областях. На окремих напрямках будівництво сповільнилося через відсунення лінії фронту або високий рівень готовності оборонних споруд.

Поблизу фронту українські військові також облаштовують додаткові протипіхотні загородження з колючої стрічки. Водночас дослідник звертає увагу на відсутність помітних аналогічних робіт із розбудови російських фортифікаційних систем.

Джерело: Клеман Молен / X

Російські військові готують спеціалізовані підрозділи для ведення бойових дій під землею. Тим часом бійці 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» вже протистоять російським силам у старих радянських газопроводах поблизу Куп’янська на Харківщині.

Крім того російські окупаційні війська мають просування в Донецькій області поблизу двох населених пунктів — Рай-Олександрівки та Вільного.

За добу, 22 жовтня, на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському напрямку, де зафіксували 15 штурмів.

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