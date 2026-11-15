Україна скоротила переробку нафти в Росії на 30% та зупинила 9 ключових НПЗ

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Українські удари по нафтовій інфраструктурі РФ призвели до суттєвого скорочення потужностей із переробки нафти та спричинили нові проблеми на внутрішньому паливному ринку країни-агресора. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони України.

Унаслідок атак наприкінці жовтня та в листопаді 2026 року було порушено роботу дев'яти з 35 найбільших російських нафтопереробних заводів, через що фактичні обсяги переробки нафти в Росії могли скоротитися приблизно на 30% — до 200 тисяч тонн на добу. Загалом через пошкодження та зупинки поза роботою могли опинитися від 20% до 35% загальних переробних потужностей РФ.

Це викликало перебої з постачанням пального та відновлення лімітів на його продаж на заправках «Роснефти» у низці регіонів, зокрема в Карелії, Бурятії, Забайкальському та Красноярському краях, а також у Новосибірській, Архангельській і Пензенській областях. Через дефіцит готової продукції Росія змушена шукати пальне за кордоном, зокрема купувати його морем у Туреччині, Марокко та Єгипті.

У Міноборони зазначають, що відновлення складного обладнання вторинної переробки (такого як установки крекінгу чи риформінгу), від якого залежить випуск товарного бензину та дизелю, вимагає від шести до восьми місяців, тому пошкоджені підприємства ще тривалий час не зможуть працювати на повну потужність.

Джерело: Звіт Міністерства оборони України.

За оцінкою старшого наукового співробітника Берлінського центру Карнегі Сергія Вакуленка, атаковані НПЗ забезпечували близько 55% виробництва бензину в Росії. Масштаб пошкоджень може призвести до зупинки частини потужностей.

Безпілотники атакували в ніч проти 13 листопада промислову зону російського Волгограда, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів РФ – «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Після удару на території підприємства виникла пожежа, а поблизу продовжували лунати вибухи.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

Найбільша за обсягами видобутку російська нафтова компанія «Роснефть» запровадила ліміти на продаж пального на своїх автозаправних станціях у всіх регіонах Росії. Обмеження почали діяти після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

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