Україна, США та Європа провели переговори щодо завершення війни – Зеленський

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Українська переговорна команда провела розмову з представниками США та європейських країн щодо завершення війни. До переговорів долучилися американські спецпредставники Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

"Сьогодні була ще одна розмова переговорних груп – української, американської і європейської - на рівні команд. Активно тривають дипломатичні процеси, і сподіваємось, що це буде недаремно", - зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що команда України "працює максимально конструктивно", і додав, що країна потребує "достойного завершення війни і гарантованої безпеки".

Зеленський розповів, що в розмові брали участь і переговорники президента США.

Крім того, Європу вперше представляли у повному складі ті, хто її представлятиме на перемовинах із РФ.

"Це Франція, Німеччина, Британія, Італія, Польща, представники ЄС, тобто Єврокомісії та Євроради, і представник НАТО. Розмова була непроста, але результат є: в Берліні в рамках Коаліції охочих зустрінемось і напрацюємо конкретні спільні кроки в перемовному процесі", - повідомив президент.

Про це повідомляється з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

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