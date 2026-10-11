Україна створює багаторівневу оборону проти реактивних дронів

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Міністр оборони України Євген Хмара пояснив, як країна протидіє реактивним безпілотникам та іншим повітряним загрозам. За його словами, захист неба будується за принципом багаторівневої системи, оскільки жоден окремий тип засобів не може забезпечити повноцінну протиповітряну оборону.

«Протидія повітряним загрозам будується за принципом багаторівневої системи. Одного типу засобів для захисту неба недостатньо. Такий захист складається з декількох ешелонів. Це ЗРК, ПЗРК, турелі, системи РЕБ, екіпажі з дронами-перехоплювачами, «мала ППО». Ці засоби доповнює авіаційна компонента, серед яких літаки Mirage та F-16», – пояснив міністр.

Хмара зауважив, що одночасно Міноборони працює над забезпеченням війська дронами-перехоплювачами, авіацією та боєприпасами до неї, зенітними ракетними й артилерійськими комплексами, турелями, засобами РЕБ та іншими рішеннями. Він наголосив, що важливо планувати на кілька кроків уперед і мати достатній запас необхідного озброєння.

«Ми також знаємо, які рішення Росія розвиває, це стосується реактивних дронів зі швидкістю 800 км. Працюємо і над пошуком протидії наступному поколінню загроз. Відповідні задачі – надати пропозиції і прототипи – поставлені виробникам, ОПК», – зазначив Хмара.

За словами міністра, ефективність протидії звичайним «шахедам» уже перевищує 90%, тоді як основним викликом залишаються реактивні безпілотники, для перехоплення яких потрібні засоби з іншою швидкістю. Він підкреслив, що Україна вже має успішні результати застосування дронів-перехоплювачів проти таких цілей. Зокрема, один із підрозділів під час бойового застосування п’яти перехоплювачів «Барс» знищив п’ять повітряних цілей, продемонструвавши 100% результативність.

Міністр додав, що наразі цей досвід вивчають і масштабують, залучаючи до роботи додаткових фахівців та підрозділи. «Завдання – підвищувати загальний відсоток знищення реактивних безпілотників і швидко масштабувати рішення, які підтверджують ефективність у бойових умовах», – сказав він.

«Також уже є результати застосування крупнокаліберних турелей проти реактивних БпЛА. Їх кількість на нашому озброєнні вже вимірюється сотнями. Цей напрям масштабується, водночас опрацьовуються системи збільшеної дальності. Паралельно ефективність показують і ЗРК та ПЗРК. Ми сконцентровані на закупівлях і самих комплексів, і ракет до них, спілкуємося про це з партнерами у різних країнах», – підсумував очільник Міноборони, пише Главком.

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