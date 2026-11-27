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У 2026 році в Україні планують виробити близько 8–9 мільйонів FPV-дронів. Велика кількість безпілотників суттєво змінила характер російських штурмів на фронті та допомагає українським військовим контролювати лінію зіткнення.

За словами захисника, російські окупанти використовують піхотні штурми для захоплення українських територій. Однак чисельність штурмових груп суттєво зменшилася: якщо на початку повномасштабної війни вони могли налічувати десятки військових, то тепер часто складаються лише з кількох людей.

Фірсов пояснив, що переміщення ворожих сил можна відстежувати за допомогою екранів на пунктах управління командирів бригад і військових частин. Для цього застосовують розвідувальні безпілотники та ударні FPV-дрони, головною перевагою яких є швидкість.

Військовий також згадав слова президента України Володимира Зеленського, озвучені ще у 2023 році, та зазначив, що у 2026 році виробництво FPV-дронів може сягнути дев’яти мільйонів одиниць. При цьому йдеться лише про FPV, без урахування дронів-бомберів і перехоплювачів, яких виготовляють ще більше.

На думку Фірсова, така кількість безпілотників наразі грає на користь України, оскільки дає змогу контролювати ситуацію на лінії зіткнення та стримувати просування російських військ.

Співпраця України зі Сполученими Штатами у сфері виробництва безпілотників продовжує розвиватися. Зокрема, Пентагон розмістив додаткове замовлення на 1320 ударних FPV-дронів F10 в українській компанії F-Drones.

Контракт уклали в межах американської програми Drone Dominance, мета якої — забезпечити військових сучасними та доступними безпілотними системами.

Крім того, 1 липня 2026 року Державна служба експортного контролю України вперше видала дозвіл на експорт готових бойових безпілотників для армії США. Це рішення стало важливим кроком для розвитку українського оборонного виробництва та виходу вітчизняних компаній на міжнародний ринок озброєнь.

Про це в інтерв’ю розповів колишній народний депутат, а нині військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов.

За вісім місяців 2026 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання 1526 нових зразків озброєння і військової техніки. Майже 91% із них виготовлені українськими виробниками, зокрема йдеться про різні типи безпілотних систем.

Нещодавно Міністерство оборони України кодифікувало високошвидкісний дрон-перехоплювач TAF Kolibri-i10 від української компанії TAF Industries. Безпілотник призначений для знищення російських розвідувальних та ударних дронів, зокрема «Молнії», «Орланів» і Zala.

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