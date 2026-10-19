Україна узгоджує з росією останні деталі евакуації цивільних з Олешок — Лубінець

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Україна та росія наблизилися до узгодження фінальних умов евакуації цивільного населення з тимчасово окупованої Олешківської громади Херсонської області безпосередньо на підконтрольну українському уряду територію.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, російська сторона взяла в роботу всі українські пропозиції, і наразі тривають щоденні переговори щодо забезпечення режиму тиші.

Евакуація має охопити Олешки та шість прилеглих населених пунктів, де загалом залишаються близько 6 тисяч цивільних, зокрема до 200 дітей (безпосередньо в Олешках — близько 2 тисяч осіб). Омбудсман зазначив, що сторони суттєво просунулися у перемовинах, однак остаточні деталі безпечного коридору ще узгоджуються.

Джерело: Заява Дмитра Лубінця у телеграмі.

Раніше Папа Римський зідзвонився з Путіним і закликав до перемир'я в Олешках.

В ситуації з Олешками можна застосувати модель, яка застосовується в районі Запорізької АЕС.

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