Україна виграла перше в історії золото юнацької Олімпіади з футзалу

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Дівоча збірна України з футзалу виборола золоті медалі юнацьких Олімпійських ігор-2026, перемігши у фіналі команду Венесуели з рахунком 4:3 в овертаймі.

Перемогу Україні в екстратаймі принесла Аделіна Власенко після передачі Ангеліни Запорожець, також відзначилися дублем Маргарита Ручка та голом Єва Щавінська. Це перша в історії України золота нагорода у цій дисципліні на юнацьких Олімпіадах з моменту її дебюту в програмі змагань 2018 року. До цього нашій команді не вдавалося кваліфікуватися на турнір від моменту дебюту футзалу в програмі змагань у 2018 році.

Про це повідомляє «Суспільне Спорт».

17-річний український дзюдоїст Хазар Гейдаров здобув першу золоту нагороду для національної збірної на IV літніх Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі. Спортсмен став чемпіоном у ваговій категорії до 66 кг.

Російські легкоатлети позбавлені можливості виступити на юнацьких Олімпійських іграх, які проходять восени в столиці Сенегалу Дакарі.

«Суспільне Спорт» не транслюватиме церемонію відкриття юнацьких Олімпійських ігор 2026 року. Водночас змагання можна буде переглянути на платформах «Суспільне Спорт» і місцевих телеканалах «Суспільного».

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