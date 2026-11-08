Україна випробовує системи перехоплення цілей за межами атмосфери Землі

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Україна вже провела щонайменше три випробування систем перехоплення цілей у навколокосмічному просторі.

Йдеться, зокрема, про можливість знищення балістичних ракет типу «Орєшнік». Паралельно країна намагалася вивести на орбіту власні суверенні супутники.

Крім того, минулого місяця Україна успішно запустила супутник Obria Nano. Він став першим тестовим апаратом майбутньої незалежної української мережі зв’язку, яка, за планом, складатиметься приблизно з 245 супутників.

Джерело: The Guardian

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