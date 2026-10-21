Україна втратила дронів на суму понад $1 млн через обмеження Starshield – NYT

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Українські військові втратили безпілотники на суму понад 1 мільйон доларів та були змушені майже на три доби призупинити бойові операції через раптові обмеження роботи супутникової системи Starshield.

Причиною збоїв стало встановлення компанією SpaceX швидкісного ліміту, після перевищення якого термінали втрачали зв'язок. Про зміни українську сторону не попередили, що призвело до падіння важких ударних дронів та ускладнило роботу дронів-перехоплювачів проти ворожих безпілотників. Українські посадовці припускають зв'язок цих обмежень із позицією адміністрації президента США Дональда Трампа щодо ударів по російських НПЗ.

Про це пише The New York Times.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Моргану розкритикував обмеження роботи Starlink для українських військових дронів. За його словами, це може призвести до значних втрат серед людей.

Американський підприємець Ілон Маск пояснив, хто ухвалює рішення щодо використання військової супутникової системи Starshield. Його заява пролунала після повідомлень про перебої зі зв’язком під час роботи українських безпілотників.

У США власник SpaceX Ілон Маск заявив, що рішення щодо обмежень швидкості або способу використання систем StarShield ухвалюють Збройні сили США, а остаточне слово має президент Дональд Трамп.

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