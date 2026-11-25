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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перші прототипи української антибалістичної системи FREYJA мають з’явитися вже цієї зими. У цей же період планують провести їхні перші випробування.

За словами глави держави, наразі ключовим пріоритетом залишається прискорення постачання ракет від партнерів - зокрема для систем Patriot та інших наявних комплексів ППО.

Водночас Україна паралельно працює над створенням власної антибалістичної системи разом із країнами-партнерами та компаніями-учасниками проєкту.

"Уже почався процес інтеграції компонентів: треба ефективно об’єднати всі спроможності учасників програми FREYJA, щоб ця система реально спрацювала. Працюємо над цим. І цією зимою мають бути перші прототипи й тестування", - заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що наразі немає добрих новин від США щодо прискорення постачань ракет - затримки тривають.

Натомість у межах програми FREYJA триває робота над компонентами та іншими технічними питаннями для довгострокового посилення обороноздатності.

"Звісно, ключове зараз - це прискорити постачання ракет від партнерів. Ракет для "петріотів", ракет для інших наших систем, які потрібні, які можуть допомогти саме в цей час", - наголосив він.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляється з посиланням на його Telegram.

25 листопада оператори далекобійних засобів Головного управління розвідки Міноборони України знищили російський багатофункціональний розвідувально-інформаційний комплекс повітряно-космічної оборони (МРИК-ВКО).

Зеленський повідомив про ураження російського військового аеродрому.

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