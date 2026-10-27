Україна закликала міжнародну наукову спільноту припинити співпрацю з установами РФ

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Міністерства освіти і науки та цифрової трансформації України закликали міжнародну наукову спільноту припинити інституційну співпрацю з російськими академічними та науково-дослідними установами.

У відкритому листі наголошується, що Росія систематично атакує українську наукову інфраструктуру, водночас її наукові установи продовжують брати участь у міжнародних дослідницьких проєктах і публікаціях.

Україна закликає університети, дослідницькі інститути та наукові організації призупинити спільні проєкти з російськими установами. Міжнародним науковим видавництвам також пропонують відхиляти без рецензування рукописи авторів, які представляють російські академічні організації, та призупинити редакційні повноваження представників таких установ.

У міністерствах уточнили, що заклик стосується саме інституційних зв’язків із російськими науковими організаціями, а не громадянства, національності чи етнічного походження окремих дослідників.

Джерело: Міністерство освіти і науки України

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