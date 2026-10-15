Україна залишилася без ракет Patriot для перехоплення російської балістики — CNN

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Запаси ракет-перехоплювачів для американських систем протиповітряної оборони Patriot в Україні вичерпалися. Як повідомляє CNN, через це Київ став більш вразливим до російських ударів балістичними ракетами.

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За словами співрозмовника каналу, "майже всі балістичні ракети під час останнього удару не були перехоплені через нестачу ракет" для комплексів.

Під час нічної атаки на 14 жовтня російські балістичні ракети влучили по трьох електростанціях у Києві й цілили в енергетичну інфраструктуру Харкова. Того дня в столиці загинули четверо людей, ще 25 дістали поранення.

CNN нагадує, що це не вперше, коли в Україні повністю закінчуються перехоплювачі до Patriot: у середині серпня журналісти першими з медіа отримали доступ до такого комплексу на території України, і тоді українські посадовці визнали, що ракет майже не лишилося.

Нестача на світовому ринку

Видання пише, що ракети до Patriot дорогі й у дефіциті в усьому світі, адже інші країни вичерпали власні запаси або поповнюють їх на тлі війни проти Ірану. Це одна з небагатьох систем, здатних збивати балістичні ракети.

Зеленський уже кілька місяців попереджає про нестачу таких ракет. У серпні він розповів CNN, що дні проводить у "мільйонах" дзвінків із союзниками, домовляючись про нові комплекси, а Україна має лише десяту частину перехоплювачів, яких потребує. Місяцем пізніше він говорив, що країна "отримає ліцензію на виробництво ракет для Patriot" у США, але Трамп так і не підтвердив цього, і ліцензія не з'явилася.

Раніше Зеленський повідомляв, що цього року Україна отримала від партнерів утричі менше ракет для ППО порівняно з 2025-м, а офіційною причиною названо бойові дії на Близькому Сході.

Financial Times писало, що Трамп відмовив у наданні 300 ракет до Patriot, аби зберегти американські запаси на тлі війни проти Ірану. За словами Зеленського, взимку Україні потрібно 100–120 ракет до Patriot щомісяця.

Про це пише CNN із посиланням на ознайомлене джерело.

Іспанія та Греція відмовилися передавати Україні ракети Patriot.

Польщу попередили про затримки постачання ракет для Patriot зі США.

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