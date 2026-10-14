Україна збиває 76% російських реактивних дронів, повідомив Ігнат

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Частка знищення російських реактивних безпілотників зросла до 76%. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив у телеефірі.

«Сьогодні було застосовано 128 БПЛА різних типів. Це і «Гербера», «Пародія», і реактивні БПЛА. Реактивних було 77 зі 128. Це доволі велика цифра. Звісно, противник збільшує частку реактивних БПЛА під час кожної атаки, але водночас загальний показник збиття становить 90% по всіх типах БПЛА. Тобто збито або подавлено 115, із них 59 — реактивних. Ідемо на зростання. Підкреслю, що минулого місяця показник збиття реактивних БПЛА становив близько 60%, а зараз його збільшено до 76%, якщо брати сьогоднішню атаку», — сказав він.

Ігнат зауважив, що перехопити всі дрони неможливо.

Окрім цього, речник розповів, що реактивні БПЛА відносно дорогі у виробництві. За його словами, лише один двигун коштує близько 40 тис. доларів. Ігнат наголосив на необхідності запровадження санкцій проти Росії, щоб обмежити її спроможності виробляти таку зброю.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 229 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими окупаційними військами. Найбільшу кількість ворожих атак зафіксували на Покровському напрямку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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