Україна зламала систему екстрених сповіщень Росії у відповідь на кібератаку – Зеленський

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Україна зламала російську систему екстреного оповіщення у відповідь на кібератаку РФ, яка сталася 1 листопада. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Раніше внаслідок російської кібератаки українські користувачі отримали фейкові повідомлення з попередженнями про нібито ядерну загрозу. Злам російської системи оповіщення став відповіддю на ці дії.

Зеленський підтвердив, що атака на російську систему екстрених сповіщень стала відповіддю на дії Москви.

"Вони атакували нашу систему. Це була кібератака, одна з сотень і тисяч таких, що росіяни вже здійснили на банківську систему, на пенсії, соціальну підтримку, на багато різних видів підтримки цивільного населення", - сказав він.

Глава держави додав, що РФ атакувала українську систему, і це була саме кібератака. Коли стало зрозуміло, що удар спрямований проти цивільних, Україна вирішила відповісти на ці дії росіян.

"Ми лише відповідаємо на їхню атаку", - зазначив Президент України.

Як повідомлялося, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, увечері 1 листопада застосунок «Повітряна тривога», імовірно, зазнав ворожого впливу.

Про це Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю PBS News.

Застосунок Повітряна тривога частково відновив роботу після кібератаки: витоку даних не сталося.

Нагадаємо, загальнодержавна система оповіщення в Україні працює без збоїв.

До цього у Києві застосунок Air Alert поширив неправдиве попередження про радіацію.

Після цього Повітряні сили заявили про можливе втручання в застосунок тривог.

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